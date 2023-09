Sentyabrın 27-də - Anım Günündə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev və birinci xanım Mehriban Əliyeva Bakıda inşası davam etdirilən Zəfər parkında olublar.

Metbuat.az xəbər verir ki, dövlət başçısı və birinci xanım parkın girişində xatirə daşının üzərinə gül dəstələri qoyublar.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.