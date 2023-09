​Gözü yaralansa da gülərək döyüşən zabit CANLI EFİRDƏ – VİDEO

Gözü qanlar içində döyüşən baş leytenant Ceyhun Quliyev ATV-nin “Xəbərin olsun” proqramının canlı efirinə quşulub.



Metbuat.az xəbər verir ki, yaralı halda pozitiv olan zabit, bu görüntülərini öz telefonu ilə lentə alıb.

Daha sonra dostlarına bu görüntüləri göndərən baş leytenant, öz hislərini və yaşadıqlarını ATV izləyiciləri ilə bölüşüb:

“Videonu dostlarıma atdım ki, Şəhid olsam görüntü qalsın. Həm də bildirmək istədim ki, qorxulu bir şey yoxdur. Bu anlar bizim üçün sadəcə düşməndən qisas almaq üçün idi”.

Daha ətraflı video görüntüdə:

