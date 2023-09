Azərbaycanda Rəqabət Məcəlləsinin qüvvəyə minməsi ilə üç qanun ləğv ediləcək.

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu Milli Məclisin İqtisadi siyasət, sənaye və sahibkarlıq komitəsinin iclasında - Məcəllənin müzakirəsi zamanı komitə sədri Tahir Mirkişili bildirib.

Onun sözlərinə görə, söhbət "Antiinhisar fəaliyyəti haqqında", "Haqsız rəqabət haqqında" və "Təbii inhisarlar haqqında" qanunlardan gedir.

