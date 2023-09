"Bu dünya Qənirə xanım üçün çox kiçik idi" - Türkiyənin Azərbaycandakı səfiri

“Qənirə xanımla bağlı deyiləcək sözlər çoxdur. Onun idealları, Azərbaycan xalqı, türk milləti ilə daima yaşayacaqdır. Qənirə xanım tək deyildi, o hamının probleminə diqqətlə yanaşan dinamik bir xanım idi”.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu sözləri Türkiyənin Azərbaycandakı səfiri Cahit Bağçı deyib:

“Biz onun milli mübarizəsinə şahidlik etdik. Qənirə xanımın Türkiyə-Azərbaycan qardaşlığının möhkəmlənməsində əvəzsiz xidmətləri olmuşdur. O daima səfərlərdə idi. Bir gün İstanbulda, o biri gün ABŞ-da, digər gün isə başqa ölkəyə səfər edib Azərbaycanın, türk dünyasının rifahı üçün əlindən gələni əsirgəmirdi. Bu dünya Qənirə xanım üçün çox kiçik idi. Allah onu rəhmət etsin, məkanı cənnət olsun”.

