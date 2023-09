Mərhum deputat Qənirə Paşayevanın bacısı Kəmalə Paşayeva sosial şəbəkədə paylaşım edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, Kəmalə Paşayevanın təsirli paylaşımı bacısına ithaf olunub. O, Qənirə xanımla birgə şəklinə aşağıdakı şeiri yazıb:

“Mən elə bilirdim, sənsiz ölərəm,

Mən sənsiz ölmədim, məni bağışla!

"Ölmədim" deyirəm, nə bilim axı, -

Bəlkə də, mən sənsiz ölmüşəm elə,

Qəbirsiz-kəfənsiz ölmüşəm elə".

