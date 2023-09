II Azərbaycan Milli Şəhərsalma Forumunun ikinci günü başlayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, ikinci gündə maliyyələşmə, mədəniyyət və təbii ehtiyatlar barədə bır sıra məruzələr gözlənilir.

Forumda beynəlxalq mütəxəssislərlə yanaşı, Azərbaycanın dövlət nümayəndələri də iştirak edir.

