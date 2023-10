Pensiyalarla bağlı sevindirici xəbər - Artım bu qədər olacaq

"2024-cü ilin yanvar ayından etibarən bütün əmək pensiyaları indeksiyasiya olunaraq artırılacaq".

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə millət vəkili, iqtisadçı Vüqar Bayramov "ATV xəbər"ə açıqlamasında bildirib:

"İlkin gözlənti ondan ibarətdir ki, pensiyalar təxminən 11 faiz ətrafında indeksiyasiya olunaraq artımlar reallaşcaq. Çünki bu ilin geridə qalan aylarında orta aylıq əməkhaqqı 11.3 faiz artıb. Buna uyğun olaraq da artımlar baş verəcək. Əvvəlki illərdə pensiyası inseksiaysiya olunmayan 100 min vətəndaşımızın da 2024-cü ildə pensiyaları indeksiyasiya olunaraq artırılacaq. Aylıq 425 AZN alan vətəndaşın pensiyası 50 AZN artacaq".

Vüqar Bayramova onu da bildirib ki, pensiya məbləğindən asılı olaraq bu rəqəm dəyişəcək.Daha çox pensiya alanalarda bu rəqəm yükəsk olacaq.Ətraflı videoda:

