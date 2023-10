“Elə bil böyük qardaşımı itirmişəm” - Rövnəq Abdullayev

“Elə bil böyük qardaşımı itirmişəm”.

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu jurnalistlərə açıqlamasında SOCAR-ın keçmiş prezidenti, iqtisadiyyat nazirinin müavini Rövnəq Abdullayev deyib.

Onun sözlərinə görə, Xoşbəxt Yusifzadə çox optimist insan idi: “O işləri və göstərişləri yerinə yetirməyi ilə bütün gənclərə örnək idi. Ona hər zaman deyirdim ki, “sən cavanlardan daha çox operativsən”. Çox gözəl insan idi. Allah ona qəni-qəni rəhmət etsin. O bütün neftçilərin ürəyində iz qoyub getdi. Nə qədər ki, neft və neft şirkəti var, Xoşbəxt müəllim həmişə yaddaşlarda qalacaq”.

