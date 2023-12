Qızılcadan ölən 9 yaşlı Rinatın son sözləri kədərləndirdi - VİDEO

ARB TV-nin "Günə Son" verilişinin çəkiliş heyəti bir neçə gün əvvəl dünyasını dəyişən 9 yaşlı Rinat Cahangirlinin evində olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, Rinatın qızılcadan dünyasını dəyişməsi ehtimal olunur.



Babası ölümü ilə bağlı təfərrüatları bizə danışdı: "Bədənində səpkilər var idi. İki gün olar ki, xəstəxanadan çıxarılmışdı. Qızdırması elə də çox olmurdu. Rinatın son sözlərini söyləyən babası göz yaşlarını saxlaya bilmədi - "Anasını və nənəsini çağırdı ki, mən ölürəm, gəlin görüşək deyib hər ikisini öpüb canını tapşırdı" - deyə o, bildirib.

Daha ətraflı video məlumatı təqdim edirik:

