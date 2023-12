Qızılcanı kimlər ağır keçirir? - Nazirlik AÇIQLADI

A vitamini çatmayan şəxslərdə qızılca daha ağır keçir və xəstəlik fəsadlaşa bilər. Bu, tədqiqatlar zamanı da sübut olunub.

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu Səhiyyə Nazirliyinin mütəxəssis-eksperti, infeksionist Təyyar Eyvazov nazirliyin rəsmi instaqram səhifəsində “Qızılca” mövzusunda yayımlanan canlı yayımda deyib.

O qeyd edib ki, milli peyvənd təqvimində də A vitaminin verilməsi nəzərdə tutulub.

"O cümlədən qızılcaya yoluxmuş və ağır keçirən xəstələrə A vitaminin təyini məqsədəuyğun sayılır. Təbii ki, bu zaman doza yaşa görə təyin olunur", - deyə əlavə edib.

Qeyd edək ki, Səhiyyə Nazirliyinin məlumatına əsasən son aylarda digər ölkələrdən gətirilmə hadisələrlə əlaqəli qızılcaya yoluxma halları Azərbaycanın müxtəlif regionlarında infeksiyanın yerli yayılmasına səbəb olub. Ölkə ərazisində qeydə alınmış qızılca hadisələri arasında bəzən risk qrupuna aid uşaqlarda ağırlaşmalar, yanaşı bakterial infeksiyaların inkişafı, gecikmiş müraciətlər və ya yanlış diaqnostika hallarına rast gəlinir.

Uşaqların sağlamlığının qorunması və yoluxma hallarının qarşısının alınması məqsədil ilə ölkədə qüvvədə olan “Profilaktik peyvəndlər təqvimi”nə əsasən 1 və 6 yaşlarında olan bütün uşaqlar 2 dəfə qızılca, epidemik parotit və məxmərək infeksiyalarına qarşı vaksinasiya olunmalıdırlar.

