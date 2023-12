Daxili İşlər Nazirliyi (DİN) Bakıda ananın övladını taksidə qoyaraq qaçması ilə bağlı yayılan xəbərlərə münasibət bildirib.

Metbuat.az-ın xəbərinə görə, DİN-in Mətbuat Xidmətindən oxu.az-a bildirilib ki, sözügedən məsələ ilə bağlı araşdırma aparılır:

“Məsələdən məlumatlıyıq, araşdırmalara başlanılıb”.

