Uşağa görə hər ay pul almaq istəyənlər bunu etməlidir - İZAH

Azərbaycanda sosial müavinətlərin təyin olunması və verilməsi hüquqi əsaslarla tənzimlənir.

Metbuat.az bildirir ki, müavinət almaq hüquqi yaranan hər bir şəxs müəyyən proseduru keçməklə dövlət tərəfindən ayrılan aylıq və ya birdəfəlik ödənişləri ala bilərlər.



Sosial müavinətin təyin olunması üçün şəxs müavinət almaq hüququ yarandıqdan sonra yaşayış yeri üzrə Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun struktur bölməsinə və “DOST” mərkəzlərinə müraciət edə bilər.

Müavinət almaq hüququ olan şəxslər kimlərdir?

Uşağa görə hansı hallarda aylıq müavinətlər verilir?

Bu sualın və digər bütün suallarınızın cavabını rəsmi məlumatlar əsasında təqdim edirik:

Ailə başçısını itirməyə görə müavinət: https://bit.ly/416WfNo

Müddətli həqiqi hərbi xidmət hərbi qulluqçularının uşaqlarına müavinət: https://bit.ly/46MBjfT

1 yaşınadək uşağı olan aztəminatlı ailələrə müavinət: https://bit.ly/3GvdRt2

Valideynlərini itirmiş və valideyn himayəsindən məhrum olmuş uşaqların qəyyumlarına (himayəçilərinə) müavinət: https://bit.ly/3t9FfcH

Beşdən çox uşağı olan qadınlara müavinət: https://bit.ly/46IVnQj

Özəlləşdirilən və idarəetməyə verilən dövlət müəssisələrinin istehsalat qəzası və yaxud peşə xəstəliyi nəticəsində sağlamlığı pozulmuş işçisinə və ya bu səbəbdən həlak olmuş işçisinin ailə üzvlərinə və himayəsində olan digər şəxslərə aylıq müavinətlər: https://bit.ly/4a60Jrx

Övladlığa götürülən uşağa, o cümlədən 18 yaşınadək əlilliyi müəyyən edilmiş uşağa görə müavinətlər: https://bit.ly/3NebyxU

3 yaşınadək uşağa qulluğa görə müavinət: https://bit.ly/4a7XmAm

