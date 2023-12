Elmi-Tədqiqat Pediatriya İnstitutuna direktor təyin edilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə səhiyyə naziri Teymur Musayev müvafiq əmr izalayıb.

Əmrə əsasən, t.ü.f.d.,dos. Aynur Poluxova institutun direktoru t\yin olunub.

Nazirin digər əmri ilə isə t.e.d. Nüşabə Pənahova direktorun müavini (müalicə işləri üzrə) vəzifəsinə təyinat alıb.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.