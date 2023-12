Ermənistanla delimitasiya və sərhəd təhlükəsizliyi məsələləri üzrə Komissiyanın Reqlamenti TƏSDİQLƏNDİ

“Azərbaycan Respublikası ilə Ermənistan Respublikası arasında dövlət sərhədinin delimitasiyası üzrə Dövlət Komissiyası və Ermənistan Respublikası ilə Azərbaycan Respublikası arasında dövlət sərhədinin delimitasiyası və sərhəd təhlükəsizliyi məsələləri üzrə Komissiya arasında iclasların və birgə işçi görüşlərin təşkilinin və keçirilməsinin Reqlamenti” təsdiq edilib.

Trend xəbər verir ki, bu barədə Baş nazir Əli Əsədov qərar imzalayıb.

sənədə əsasən, Azərbaycan Respublikası ilə Ermənistan Respublikası arasında dövlət sərhədinin delimitasiyası üzrə Dövlət Komissiyası bu Qərardan irəli gələn məsələləri həll etməlidir.

Azərbaycan Respublikası ilə Ermənistan Respublikası arasında dövlət sərhədinin delimitasiyası üzrə Dövlət Komissiyası və Ermənistan Respublikası ilə Azərbaycan Respublikası arasında dövlət sərhədinin delimitasiyası və sərhəd təhlükəsizliyi məsələləri üzrə Komissiya arasında iclasların və birgə işçi görüşlərin təşkilinin və keçirilməsinin Reqlamenti

1. Azərbaycan Respublikası ilə Ermənistan Respublikası arasında dövlət sərhədinin delimitasiyası üzrə Dövlət Komissiyası və Ermənistan Respublikası ilə Azərbaycan Respublikası arasında dövlət sərhədinin delimitasiyası və sərhəd təhlükəsizliyi məsələləri üzrə Komissiya (bundan sonra - Komissiyalar) arasında iclasların və birgə işçi görüşlərin təşkili və keçirilməsi qaydası.

1.1. İclasların və birgə işçi görüşlərin keçirilməsi tarixi, vaxtı və yeri Komissiyaların Sədrləri arasında razılaşma ilə müəyyən olunur.

1.2. İclasların və birgə işçi görüşlərin işçi dilləri rus və ya ingilis dilləridir.

1.3. İclaslar və birgə işçi görüşlər Komissiyaların Sədrlərinin rəhbərliyi altında keçir.

1.4. İclaslar və birgə işçi görüşlər Komissiyaların Sədrlərinin razılaşması ilə bir qayda olaraq növbə ilə Azərbaycan Respublikasının və Ermənistan Respublikasının ərazilərində və ya Azərbaycan Respublikası ilə Ermənistan Respublikasının sərhədində və ya üçüncü ölkələrin ərazisində və ya videokonfrans formatında keçirilir.

1.5. İclasların və birgə işçi görüşlərin gündəlikləri, nümayəndə heyətlərinin siyahısı (Komissiyaların üzvləri istisna olmaqla) və iclasların və birgə işçi görüşlərin təşkilinin protokol məsələləri Komissiyaların Sədrlərinin razılaşması ilə müəyyən olunur.

1.6. Nümayəndə heyətlərinin tərkibində iştirak edən xarici ekspertlər yalnız nümayəndə heyətlərinin tərkibinə daxil olduqları Komissiyanın adından çıxış edə bilərlər.

1.7. Komissiyaların razılaşması ilə və birgə sorğu əsasında üçüncü tərəflər iclaslarda və birgə işçi görüşlərdə məşvərətçi yardım göstərə bilərlər.

1.8. İclasların və birgə işçi görüşlərin Komissiyalarla təmsil olunan dövlətlərdən birinin ərazisində keçirildiyi hallarda qəbul edən tərəf onların keçirilməsi üçün bütün zəruri şəraiti yaradır, habelə gələn nümayəndə heyətinin bütün üzvlərinin təhlükəsizliyini təmin edir və zəmanət verir.

1.9. Komissiyaların Sədrləri başqa cür razılaşmadıqları təqdirdə iclaslar və birgə işçi görüşlər qapalı rejimdə keçirilir.

1.10. İşçi və razılaşdırılmış sənədlərin layihələri və iclasların və birgə işçi görüşlərin protokolları da daxil olmaqla iclasların və birgə işçi görüşlərin gedişatı və yekunları barədə istənilən məlumat yalnız Komissiyaların Sədrləri arasında ilkin razılaşma olduğu halda üçüncü tərəfə ötürülə bilər.

2. İclasların və birgə işçi görüşlərin yekunları üzrə protokolların tərtib olunması qaydası.

2.1. İclasların və birgə işçi görüşlərin yekunları üzrə yazılı formada iki əsl nüsxədə rus və ya razılaşma ilə ingilis dillərində protokol tərtib olunur.

2.2. Protokol Komissiyaların Sədrlərinin hər ikisi tərəfindən imzalanır.

2.3. Protokolda “Konfidensial” qrifi qoyulduğu halda Komissiyalar tərəfindən təmsil olunan dövlətlərin vəzifəli şəxsləri Sədrlər tərəfindən imzalanmış protokollara hər hansı ictimai, rəsmi istinadlardan çəkinirlər.

3. Kütləvi informasiya vasitələri (bundan sonra - KİV) üçün iclasların və birgə işçi görüşlərin yekunları üzrə məlumatın dərc olunması qaydası.

3.1. Bir qayda olaraq iclasların və birgə işçi görüşlərin yekunları üzrə məzmunu Komissiyaların Sədrləri tərəfindən təsdiq olunan KİV üçün məlumat tərtib olunur və dərc olunur.

3.2. Komissiyalar KİV üçün məlumatın razılaşdırılmış mətnlərini eyni vaxtda dərc edirlər.

3.3. 2.3-cü bənddə nəzərdə tutulmuş hallar istisna olmaqla, Komissiyalar tərəfindən təmsil olunan dövlətlərin vəzifəli şəxslərinin iclasların və birgə işçi görüşlərin sənədlərinə istənilən rəsmi istinadları müstəsna olaraq razılaşdırılmış və təsdiq olunmuş KİV üçün məlumatın hərfi məzmunu ilə məhdudlaşmalıdır.

3.4. Komissiyalar tərəfindən təmsil olunan dövlətlərin vəzifəli şəxslərinin iclasların və birgə işçi görüşlərin yekunları üzrə KİV üçün məlumatın hərfi məzmunundan kənar hər hansı rəsmi istinadları, habelə onların təfsiri və ya şərhi yolverilməzdir və etibarsızdır.

3.5. Komissiyaların Sədrlərinin razılaşması ilə Komissiyaların KİV üçün məlumatının məzmunu qarşılıqlı müəyyən olunmuş məsələlər üzrə fərqlənə bilər.

3.6. Komissiyalar KİV üçün məlumatın məzmunu üzrə razılığa gəlmədikləri təqdirdə qarşılıqlı razılıq ilə Komissiyalar yalnız iclasların və birgə işçi görüşlərin keçirilməsi faktının qeyd olunması ilə məhdudlaşan məlumat dərc edirlər. Bu halda, Komissiya ilə təmsil olunan bir dövlətin vəzifəli şəxsləri öz ictimai bəyanatlarında Komissiya ilə təmsil olunan digər dövlətin iclasların və birgə işçi görüşlərin gedişində hər hansı razılaşmalarına, elanlarına, bəyanatlarına, çıxışlarına və fikirlərinə toxunmaq hüququna malik deyildir.

3.7. Bu Reqlament Azərbaycan Respublikasının və Ermənistan Respublikasının Hökumətləri tərəfindən təsdiq edilir və rəsmi dərc edildiyi tarixdən qüvvəyə minir. Bu Reqlamentin müddəalarının təfsirində fikir ayrılıqları yarandığı təqdirdə rəsmi razılaşdırılıb və bir-birinə göndərilmiş rus dilində olan mətndən istifadə ediləcək.

