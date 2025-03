İsrailin Qəzza sektorunu bombalaması nəticəsində beşi uşaq olmaqla azı 11 nəfər həlak olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Qətərin “Al Jazeera“ telekanalı məlumat yayıb.

Məlumata görə, İsrail Ordusu Cəbəliyyə, Beyt Lahiya, Xan Yunis, Rəfah şəhərlərinə və Əl-Bureyc qaçqın düşərgəsinə aviasiya, dron və artilleriyadan istifadə etməklə zərbələr endirib.

