İranda son 14 gündə baş verən yol qəzalarında 550-dən çox insan həyatını itirib.

Metbuat.az İRNA-ya istinadən xəbər verir ki, bu barədə İran Polisinin Trafik Şöbəsinin müdiri Əhməd Keremiesed məlumat verib.

15-29 mart tarixləri arasında 550-dən çox şəxs yol qəzalarında həyatını itirib. Eyni zamanda, bu müddət ərzində 13 300-dən çox insan xəsarət alıb.

