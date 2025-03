Bu gün və sabah Azərbaycanda Ramazan bayramıdır.

Metbuat.az xəbər verir ki, Azərbaycanın bütün məscidlərində martın 30-da Ramazan bayramı münasibətilə bayram namazları qılınacaq.

Bakıda Əjdərbəy məscidində bayram namazının vaxtı saat 08.00, Təzəpir məscidində 09.00-a təyin edilib.

Qeyd edək ki, bu il Azərbaycanda Ramazan ayı martın 1-də başlayıb.

