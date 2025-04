Sabiq forvard geri qayıdır

"Bavariya"nın sabiq hücumçusu Mario Qomez Almaniya komandasına qayıda bilər.

Metbuat.az xəbər verir ki, Vinsent Kompaninin rəhbərliyi altında ilk mövsümdə bütün kubokları almaq istəyən "Bavariya" idarə heyətinə yeni ad əlavə edə bilər. “Bavariya” komandasının maraq göstərdiyi adlar arasında komandanın keçmiş hücumçularından Mario Qomez də var. “Sky Sports”da yer alan xəbərə görə, “Bavariya” idarəçilik baxımından yeni heyət qurur.

Qeyd edək ki, futbolçu karyerasını yekunlaşdırdıqdan sonra idarəçilik karyerasına başlayan Qomez “Red Bull”a məxsus komandalarda futbol direktoru vəzifəsində çalışır. Qomezin 2028-ci ilə qədər müqaviləsi var. Qomez 2009-2013-cü illərdə "Bavariya"da çıxış edib.

