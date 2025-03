İsrail ordusu Qəzza zolağının cənubunda təhlükəsizlik zonasını genişləndirmək üçün Rəfah bölgəsində quru əməliyyatına başladığını elan edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə İsrail Ordusu məlumat yayıb.

İDF bildirir ki, qoşunlar HƏMAS-ın bölgədəki infrastrukturunu dağıdıb.

