İstiliyin verilməsi bu tarixdə dayandırılacaq

Aprelin 15-dən etibarən “Azəristiliktəchizat” ASC həm Bakıda, həm də regionlarda abunəçilərin istilik təchizatını dayandıracaq.

Bu barədə Metbuat.az-ın sorğusuna cavab olaraq “Azəristiliktəchizat” ASC-nin mətbuat katibi Elvin Basqallı məlumat verib.

O bildirib ki, mövsüm ərzində 3 871 yaşayış binası, 185 mindən çox mənzil, yüzlərlə məktəb, baxça və səhiyyə müəssisəsi, eləcə də 2 mindən artıq social və təsərrüfat obyekti istiliklə təmin olunub.

Həmçinin respublika üzrə 557 qazanxana və 88 istilik məntəqəsi “Azəristiliktəchizat” ASC-nin balansında fəaliyyət göstərib.

İstisna olaraq qeyd olunub ki, ölkə üzrə 9 dağlıq və dağətəyi rayonda (Şuşa, Qəbələ, Quba, Qusar, Xaçmaz, Siyəzən, Şabran, Lerik, Şamaxı) isə mövsüm may ayının 1-də yekunlaşacaq.

Sevinc İbrahimzadə / Metbuat.az

