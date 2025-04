Türkiyənin Adıyaman şəhərində toyda kütləvi dava baş verib.

Metbuat.az Türkiyə mətbuatına istnadən xəbər verir ki, hadisə kənd meydanında baş tutan toy zamanı olub.

İki qrup arasında mübahisə daha sonradan davaya çevrilib. Tərəflərin bir-birinə bıçaq və digər kəsici alətlərlə hücum etməsi nəticəsində 9 nəfər yaralanıb.

İnsidentdə iştirak etməkdə şübhəli bilinən 15 nəfər saxlanılıb.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.