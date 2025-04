“BakıKart” mobil tətbiqində yaranmış nasazlıq artıq aradan qaldırılıb, vətəndaşların balansı bərpa olunub.

Metbuat.az xəbər verir ki, problem mobil tətbiqin yenilənmiş versiyada istifadəyə verilməsindən sonra həll edilib.

Xatırladaq ki, bu problem ötən ilin avqust ayından yaranmışdı.

“BakıKart” Bakıda və ətraf ərazilərdə ictimai nəqliyyatdan istifadə üçün nəzərdə tutulub. Onun mobil tətbiqi vətəndaşlara balanslarını idarə etməyə və kartla ödəniş etməyə imkan verir.

