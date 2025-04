Bu ölkədə güclü zəlzələ oldu

Yaponiya sahillərində 5 maqnitudalı zəlzələ qeydə alınıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Avropa-Aralıq dənizi Seysmoloji Mərkəzi məlumat yayıb.

Bildirilib ki, yeraltı təkanların episentri 125 minə yaxın insanın yaşadığı Okinavadan 84 km cənub-şərqdə, zəlzələ ocağı 10 km dərinlikdə yerləşib.

Tələfat və dağıntılar barədə məlumat verilmir, sunami təhlükəsi elan edilməyib.

Mərkəz həmçinin Sakit okean-Antarktika silsiləsi regionunda 6,4 maqnitudalı zəlzələ olduğunu bildirib. Ən yaxın böyük yaşayış məntəqəsi 10 km dərinlikdə yerləşən zəlzələ mənbəyindən təxminən 3,4 min km qərbdə yerləşib.

