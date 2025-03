Qəzzada həlak olanların sayı 50 mini ötüb

Qəzzada Səhiyyə Nazirliyi tərəfindən edilən yazılı açıqlamada İsrailin Qəzzada davam edən hücumları nəticəsində ölən və yaralananlarla bağlı son məlumat paylaşılıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, son 24 saat ərzində biri dağıntılar altından çıxarılan 26 ölü, 70 yaralı xəstəxanalara çatdırılıb.

Atəşkəsin pozulmasından - martın 18-dən bu yana həyata keçirilən hücumlarda 921 fələstinli həyatını itirib, 2054 fələstinlinin isə yaralandığı bildirilib.

İsrailin 7 oktyabr 2023-cü il tarixindən etibarən Qəzza zolağına təşkil etdiyi hücumlarda həyatını itirənlərin sayının 50 min 277, yaralı sayının isə 114 min 95 nəfərə yüksəldiyi qeyd edilib.



Qəzza zolağında dağıntılar altında hələ də minlərlə ölü olduğu bildirilir.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.