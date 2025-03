BMT Rusiya-ABŞ sazişini alqışladı

Birləşmiş Millətlər Təşkilatı (BMT) Qara dənizdə gəmiçiliyin təhlükəsizliyini təmin etmək üçün Rusiya, ABŞ və Ukraynanın əldə etdiyi razılaşmaları alqışlayır.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə brifinqdə BMT baş katibinin rəsmi nümayəndəsi Stefan Düjarrik bildirib.

“Biz bəyanatları gördük, təbii ki, onları alqışlayırıq", - o vurğulayıb.

Müqavilələrə bir neçə əsas müddəa daxildir. Qara Dəniz Təşəbbüsü çərçivəsində tərəflər naviqasiya təhlükəsizliyinə zəmanət vermək, mülki gəmilərin hərbi məqsədlər üçün istifadəsini qadağan etmək və sui-istifadə hallarının qarşısını almaq üçün gəmilərə baxış keçirməyi öhdələrinə götürüblər. Bundan əlavə, ABŞ Rusiyaya qlobal kənd təsərrüfatı bazarlarına çıxışın bərpasında, o cümlədən sığorta xərclərinin azaldılmasında və ixrac üçün limanların açılmasında kömək etməyə razılaşıb.

