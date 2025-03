Tanınmış aktyora vəzifə verildi

Aktyor Cavid Nəsrullah “Bakı Metropoliteni” QSC-də vəzifəyə təyin edilib.

Metbuat.az Oxu.Az-a istinadən xəbər verir ki, o, QSC-də Kommunikasiya departamentinin sədrinə müavin təyin olunub.

Qurumun mətbuat katibi Bəxtiyar Məmmədov məlumatı təsdiqləyib.

Qeyd edək ki, o, “Azərbaycan Dəmir Yolları” QSC-də çalışıb.

Xatırladaq ki, daha öncə aktyor Şaban İmkani “Bakı Metropoliteni” QSC-nin Kommunikasiya departamentinin rəisi vəzifəsinə təyin edilib.

İki aktyora ardıcıl “Bakı Metropoliteni”ndə vəzifə verilməsi sosial şəbəkələrdə müzakirələrə səbəb olub.

