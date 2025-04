Aprelin 5, 6 və 7-si ilə bağlı xəbərdarlıq

Aprel ayı güclü maqnit qasırğaları ilə zəngin olacaq, ən yaxşı halda gözlənilən üç böyük dalğalanma və yalnız arabir qısamüddətli sakitlik dövrü olacaq.

Metbuat.az Lent.az-a istinadən meteohəssas insanları bu ay nə gözləyəcəkləri barədə ətraflı məlumat verir.

Kosmik Tədqiqatlar İnstitutunun Günəş Astronomiyası Laboratoriyasının və Rusiya Elmlər Akademiyasının Yer Fizikası İnstitutunun məlumatına görə, aprelin əvvəli sakit olacaq. Aprelin 1-dən 4-dək geomaqnit vəziyyətin üç bal səviyyəsində olacağı gözlənilir, onun rifaha praktiki olaraq heç bir təsiri olmayacaq.

Artıq aprelin 5-də Yer kürəsini ilk güclü geomaqnit dalğası - 5 ballıq qasırğa, G3 səviyyəli əhatə edəcək. Bu, artıq avadanlığın işinə təsir edəcək, meteohəssas insanlar üçün bu, ciddi stresslə nəticələnə bilər.

Bundan sonra , aprelin 6 və 7-də maqnit aktivliyi azalacaq, lakin aprelin 8-dən 10-dək ardıcıl 5 ballıq üç günlük maqnit qasırğaları gözlənilir. Qırmızı səviyyə təkrarlanacaq.

Aprelin ikinci yarısında qısamüddətli partlayışlar və daha da sakitlik gözlənilir, lakin aprelin 21-də növbəti sıçrayış gözlənilir - səviyyə dörd bala qədər yüksələcək, aprelin 22-də isə beş ballıq qasırğa gözlənilir.

Maqnitosfer aprelin 25-də sakitləşməyə başlayacaq. Düzdür, həyəcan səviyyəsində qalacaq (dörd bal, narıncı səviyyə).

