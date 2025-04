"Repetitorların sertifikasiyadan keçməsi gülməlidir" - Sabiq nazir

Repetitorların da sertifikasiyadan keçməsi ilə bağlı təklif irəli sürülüb.

Sabiq təhsil naziri Misir Mərdanov Metbuat.az-a açıqlamasında sözügedən məsələyə münasibət bildirib.

O bildirib ki, hazırda Azərbaycanda repetitorluq geniş yayılıb, amma rəsmiləşməyib:

“Əvvəla, repetitorluq fəaliyyətinin əksəriyyəti qeyri-rəsmi xarakter daşıyır və onlara nəzarət mexanizmi yoxdur. Ona görə də repetitorların sertifikasiyadan keçməsi bir az gülməlidir. Mənim fikrimcə, buna dəyməz. Təbii ki, repetitorluğun geniş yayılması müsbət hal deyil. Lakin sertifikasiyanın tətbiqi üçün repetitorların rəsmi statusu müəyyənləşdirilməlidir. Məsələn, müəllim bir məktəbdə rəsmi təyin olunub və dəvət edirsən ki, filan ixtisaslı müəllimlər gəlib sertifikasiyadan keçsin. Amma repetitorlar üçün belə bir addımın atılmasına ehtiyac yoxdur”.

M.Mərdanov qeyd edib ki, təhsil keyfiyyətini yüksəltmək üçün müəllimlərin və məktəblərin nüfuzunu artırmaq, qəbul və digər imtahanları məktəblərdə verilən biliklərə uyğun etmək daha vacibdir. Əgər belə olsa, repetitorlara ehtiyac da azalacaq.

Sevinc İbrahimzadə / Metbuat.az

