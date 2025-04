Taksi sürücülərinin tətili nəticə verəcək? - AÇIQLAMA

Yerli KİV-də yayılan məlumatlara görə, aprelin 2-dən Bakı şəhərində fəaliyyət göstərən minlərlə taksi sürücüsü tətil elan edəcək. Onlar taksi dayanacaqlarının sayının artırılmasını, sərnişin mindirib-düşürmək üçün taksi sürücülərinə avtobus zolaqlarından istifadə etməyə icazə verilməsini, minimum qiymətə maksimum məsafə həddinin müəyyənləşdirilməsini istəyirlər. Ancaq qiymətlərin artırılması sərnişinləri razı salmayacaq ki, bu da təzadlıq yaradır. Maraqlıdır, məsələ necə balanslaşdırılacaq? Taksilərin tətili nəyisə həll edə biləcək?

Nəqliyyat eksperti Eldəniz Cəfərov Metbuat.az-a açıqlamasında taksi sürücülərinin üç əsas problemindən danışıb:

“Birincisi, taksi şirkətlərinin onların qeyri-nağd ödəmələrini vaxtında çatdırmaması və ya ümumiyyətlə verməməsidir. Bu səbəbdən də taksi sürücüləri ilə sərnişinlər arasında problemlər yaşanır. Taksi sürücüləri bəzən qeyri-nağd ödənişləri görəndə sərnişindən imtina edirlər. İkinci səbəb isə taksi şirkətlərinin bu gün sürücülərinin hüquqlarını tapdalamalarıdır. Onları sutka ərzində normadan çox işləməyə məcbur edirlər və müəyyən şirnikləndirici kampaniyalarla cəlb edirlər. Nəticədə taksi sürücüləri bəzən 14-16 saat işləməli olurlar. Üçüncü məsələ isə taksi şirkətlərinin taksi sürücülərindən aldığı komissiya haqqıdır ki, bu, 25 faizə qədər yüksəlib. Əgər, həqiqətən də, taksi sürücüləri öz rifahlarını düşünürlərsə, onda onlar taksi şirkətləri qarşısında bu məsələni qaldırmalıdırlar ki, onlardan alınan komissiya haqqı azaldılsın”.

E.Cəfərov deyib ki, bu tələblər həmin tələblər sırasında yoxdur və elə buna görə də onun fikrincə, bu boykot kampaniyasından qazanan tərəf taksi şirkətləri olacaq:

“Taksi sürücüləri bizim vətəndaşlarımızdır və biz özümüz onların hüquqlarını qorumalıyıq. Müvafiq qurumlar da taksi şirkətləri qarşısında məsələ qaldırmalıdırlar ki, onlara ödənilən qeyri-nağd hesablar vaxtında qaytarılsın, taksi sürücüləri sutka ərzində 14-16 saat işləməyə məcbur edilməsinlər və taksi sürücülərindən alınan komissiya haqları azaldılsın. Düşünürəm ki, biz bu istiqamətdə fokuslansaq, daha yaxşı olar”.

Sevinc İbrahimzadə / Metbuat.az

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.