Süni intellekt proqramı vasitəsilə mərhum xalq artisti İlhamə Quliyevanın klipi hazırlanıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, klip sosial şəbəkələrdə maraqlan qarşılanıb.

Qeyd edək ki, İlhamə Quliyeva 2016-cı ildə 73 yaşında vəfat edib.



