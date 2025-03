Pakistan İslam Respublikasının Baş naziri Məhəmməd Şahbaz Şərif Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevə təbrik məktubu göndərib.

Metbuat.az-ın məlumatına görə, təbrikdə deyilir:

"Hörmətli Prezident,

Sizi müqəddəs Ramazan bayramı münasibətilə təbrik edirəm, xoşbəxtlik və firavanlıq arzulayıram".

