Gənc istedadlara xüsusi təqaüdlər veriləcək.

Metbuat.az xəbər verir ki, Prezident İlham Əliyev bununla bağlı Sərəncam imzalayıb.

Sənədə əsasən, adları “Qızıl kitab”a yazılmış gənc istedadlara xüsusi təqaüdlərin verilməsi məqsədilə Prezidentin ehtiyat fondundan Mədəniyyət Nazirliyinə 98 min 794 manat məbləğində vəsait ayrılıb.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.