İran və ABŞ ikinci dəfə Romada görüşüb.

Metbuat.az xəbər verir ki, danışıqlara İranın xarici işlər naziri Abbas Arakçı və ABŞ Prezidentinin Yaxın Şərq üzrə xüsusi nümayəndəsi Stiven Uitkoff başçılıq edib.

Məlumata görə, danışıqların üçüncü raundu gələn həftə keçiriləcək.

