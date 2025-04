Xəbər verdiyimiz kimi, Bakı şəhəri, Nəsimi rayonu, Nizami küçəsində anbarda yanğın baş verib.

Metbuat.az Tns.az-a istinadən xəbər verir ki, yanğının ilkin səbəbi açıqlanıb.

Hadisənin köhnə çörək zavodunun anbarında qısaqapanma səbəbindən baş verdiyi bildirilir.

Qeyd edək ki, yaxınlıqdakı hündürmərtəbəli binanın onlarla sakini təxliyə olinub.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.