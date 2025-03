ABŞ-nin vitse-prezidenti Qrenlandiyadan mesaj verdi

ABŞ-nin vitse-prezidenti Ceyms Devid Vens Qrenlandiyadakı hərbi bazaya gedib.

Metbuat.az xəbər verir ki, o, mətbuata açıqlamalar verib. Vens bildirib ki, ABŞ Arktikada liderliyi təmin etməlidir. Onun ssözlərinə görə, Vaşinqton Moskva və Pekinin, eləcə də digər ölkələrin Arktika marşrutlarında, dəniz yollarında və bu ərazilərin mineral ehtiyatlarında maraqlarından xəbərdardır.

“Biz əmin olmalıyıq ki, Amerika Arktikada liderdir. Çünki bilirik ki, Amerika bunu etməsə, boşluğu digər ölkələr dolduracaq ”, - Vens bildirib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.