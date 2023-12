Sabah Mərkəzi Seçki Komissiyasının növbəti iclası keçiriləcək.

Bu barədə Metbuat.az-a MSK-dan bildirilib.

İclasda növbədənkənar Prezident seçkiləri ilə əlaqədar bir sıra məsələlərə baxılacaq.

Xatırladaq ki, dekabrın 7-də Prezident İlham Əliyev Azərbaycanda növbədənkənar prezident seçkilərinin elan edilməsi barədə sərəncam imzalayıb. Sərəncama əsasən, fevralın 7-də növbədənkənar prezident seçkiləri keçiriləcək.

