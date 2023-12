Naxçıvan Nazirlər Kabinetinin bir sıra qərarları ləğv edildi

Naxçıvan Muxtar Respublikası Nazirlər Kabinetində dekabr ayının ilk 15 günü ərzində bir sıra qərarlar qəbul edilib.

Metbuat.az Report-a istinadən xəbər verir ki, bu barədə Naxçıvan Muxtar Respublikası Nazirlər Kabinetinin mətbuat xidmətindən məlumat verilib.

Məlumata əsasən, Nazirlər Kabinetinin 2023-cü il 1 dekabr tarixli Qərarı ilə “Geologiya və Mineral Xammal Ehtiyatlarından İstifadə Agentliyi” publik hüquqi şəxsin Nizamnaməsi” təsdiq edilib. Agentlik öz vəzifələrini yerinə yetirərkən və hüquqlarını həyata keçirərkən dövlət orqanları(qurumları), yerli özünüidarəetmə orqanları, qeyri-hökumət təşkilatları ilə, digər hüquqi və fiziki şəxslərlə qarşılıqlı əlaqədə fəaliyyət göstərir. Agentliyin fəaliyyət istiqaməti muxtar respublika ərazisində geoloji tədqiqatları təşkil etmək, yer təkinin öyrənilməsi ilə əlaqədar işləri həyata keçirmək və müvafiq xəritələri tərtib etməkdən ibarətdir. Həmçinin süxurların tərkibində qara, əlvan və nəcib metalların miqdarını müəyyən etmək, sənaye və mülki tikinti obyektlərinin ərazisində mühəndis-geoloji və geoekoloji öyrənilmə istiqamətində işlər agentlik tərəfindən həyata keçiriləcək.

“Naxçıvan Muxtar Respublikasının Maliyyə Naziriliyi haqqında Əsasnamənin və nazirliyin strukturunun təsdiq edilməsi haqqında” Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi sədrinin müvafiq Fərmanının icrasının təmin edilməsi ilə əlaqədar Nazirlər Kabineti tərəfindən 2023-cü il 8 dekabr tarixində Sərəncamı imzalanıb. Sərəncama əsasən Naxçıvan Muxtar Respublikasının Maliyyə Nazirliyi, Ədliyyə Nazirliyi və icra prosesində müəyyən ediləcək digər aidiyyəti dövlət orqanları(dövlətin hüquqi şəxsləri) ilə razılaşdırılmaqla, Nazirliyin işçilərinin ümumi say tərkibi barədə təkliflərini, o cümlədə müvafiq qərar layihəsini bir ay müddətində Nazirlər Kabinetinə təqdim etməlidirlər.

Bundan başqa, Nazirlər Kabinetinin “Bir sıra təşkilatların, publik hüquqi şəxslərin və səhmlərinin (paylarının) nəzarət zərfi dövlətə məxsus olan bəzi hüquqi şəxslərin ştat cədvəllərinin təsdiq edilməsi haqqında” və “Naxçıvan Muxtar Respublikası Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin tabeliyində Naxçıvan Yun Tədarükü və Qəbulu İdarəsinin yaradılması barədə” qərarları ləğv edilib.

“Naxçıvan Muxtar Respublikasının Dövlət İmtahan Mərkəzi” publik hüquqi şəxsin ləğv edilməsi ilə əlaqədar Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi sədrinin bəzi fərman və sərəncamlarında dəyişiklik edilməsi və ləğv edilməsi barədə” Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi sədrinin müvafiq Fərmanının icrasının təmin edilməsi ilə əlaqədar Nazirlər Kabineti tərəfindən 2023-cü il 11 dekabr tarixində Sərəncam imzalanıb. Sərəncama əsasən Naxçıvan Muxtar Respublikasının Ədliyyə, Maliyyə, Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi, Təhsil Nazirliyi və icra prosesində müəyyən ediləcək digər aidiyyəti dövlət orqanları ilə razılaşdırılmaqla, Naxçıvan Muxtar Respublikası Nazirlər Kabinetinin normativ hüquqi aktlarının Fərmana uyğunlaşdırılması ilə bağlı təkliflərini iki ay müddətində Nazirlər Kabinetinə təqdim etməlidirlər.

“Naxçıvan Muxtar Respublikasında elmi ekspedisiyaların təşkili və aparılması Qaydaları”nın təsdiq edilməsi haqqında” Nazirlər Kabinetinin müvafiq Qərarı ləğv edilib.

