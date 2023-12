Bu rayonda qızılcaya yoluxma artdı - VİDEO

Qusarda qızılca xəstəliyinin yayılması çoxalıb.

Metbuat.az "Xəzər Xəbər"ə istinadən xəbər verir ki, rayonda ən çox qızılcaya yoluxmanın qeydə alındğı məktəblərdə isə qabaqlayıcı təbdirlər görülür.

Qusar Rayon Gigiyena və Epidemiologiya Mərkəzinin direktoru Nadirşah Şirinovun sözlərinə görə, artıq Qusarda 60 nəfər virusa yoluxub. Yoluxanlar arasında məktəblilər üstünlük təşkil edir.

Nadirşah Şirinov deyi ki, yoluxma halının şagirdlər arasında üstünlük təşkil etməsinə səbəb isə məktəblilərin qapalı məkanda daha çox olması ilə bağlıdır.

Daha ətraflı videoda:

