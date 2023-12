Rusiyada məşhurlaşan azərbaycanlı bloger Hüseyn Həsənov Heydər Əliyev Fondunun vitse-prezidenti Leyla Əliyeva ilə görüşüb.

Metbuat.az publika.az-a istinadən xəbər verir ki, bu barədə bloger sosial şəbəkədə foto paylaşaraq bildirib.

Şəkildə Leyla Əliyeva, əkizləri Mikayıl və Əli də yer alıb.

