Məşhur taksi şirkəti gediş haqqını bahalaşdırdı - YENİ QİYMƏT

"Bolt" taksi şirkəti gediş haqqını 10 faiz bahalaşdırıb. Bu barədə Sputnik Azərbaycan-a "Bolt"taksi şirkətinin sürücüləri məlumat veriblər.

Bildiriblər ki, iki gündür şirkətdən onlara gediş haqqında 10 faiz artımın olacağı barədə bildiriş xarakterli sms gəlib. Dünəndən qiymət artımı tətbiq edilib. "Bolt" taksi şirkətinin Zülfiqar adlı sürücüsü bildirib ki, gedişhaqqında bahalaşma yaxın məsafələrə tətbiq edilib. Sürücülərə isə uzaq məsafəyə gediş haqqının artırılması daha sərfəlidir.

"Bolt" Azərbaycan şirkəti taksilərdə 10 faiz qiymət artımının olduğunu təsdiqləyib. Şirkətdən Sputnik Azərbaycan-ın sorğusuna cavabda bildirlib ki, hal-hazırda 10 faiz qiymət artımı olub. Bu artım bütün sifarişlərə aiddir.

Məlumat üçün bildirək ki, hazırda "Bolt" taksidə minimal gediş haqqı 2,50 AZN-dir

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.