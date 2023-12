“Cari ilin dekabrın 15-dək vəfat etmiş şəxslərin adları seçici siyahılarından çıxarılıb və MSK-ya təqdim edilib”.

Metbuat.az Apa-ya istinadən xəbər verir ki, bunu ədliyyə nazirinin müavini Toğrul Musayev Mərkəzi Seçki Komissiyasında dairə seçki komissiyalarının sədrləri üçün keçirilən müşavirədə deyib.

Nazir müavini bildirib ki, eyni zamanda səsvermə gününədək səsvermə hüququ yaranacaq 18 yaşı tamam olan şəxslərin də siyahısı hazırlanıb.

