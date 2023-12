Azərbaycanda çayçılığın mərkəzi kimi tanınan, yüksək keyfiyyətli ətirli çayı ilə şöhrət qazanan Lənkəranda çay plantasiyalarının 1970-ci illərə aid görüntüləri yenidən nümayiş olunub.

Metbuat.az xəbər verir ki, “Qızıl Fond”da saxlanılan süjet AzTV-nin “Telesəhər” musiqi-informasiya proqramında yayımlanıb.Görüntüdə qızların mahnı sədaları altında çay plantasiyalarında məhsul yığımı və folklor ansamblının ifasında rəqs nümunələri göstərilib.

