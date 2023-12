Bu müəssisələr işçilərinə əlavə bayram pulu verəcək

Azərbaycanda bir sıra universitetlər Yeni il münasibətilə əlaqədar işçilərinə əlavə ödənişlər edir.

Metbuat.az yenisabah.az-a istinadən xəbər verir ki, bu barədə sosial şəbəkələrdə paylaşım edilib.



Bildirilib ki, bayram münasibətilə Bakı Dövlət Universitetinin rektoru Elçin Babayev yeni il münasibətilə universitetin bütün əməkdaşlarına 200 manat məbləğində pul mükafatı, Bakı Mühəndislik Universitetinin rektoru Yaqub Piriyev isə universitetin bütün əməkdaşlarına maaşlarının 30%-i məbləğində pul mükafatının verilməsi ilə bağlı əmr imzalayıb.

