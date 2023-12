Bakı sahilində həyəcanlı anlar: Gəmi batır - VİDEO

Xəzər dənizində gəmi batır.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Baku.ws-in "qaynar xətti"nə məlumat daxil olub.

Görüntülərdən belə başa düşülür ki, Bakının sahilindəki gəmi batmaq təhlükəsi ilə üzləşib.

Batan gəminin içində şəxslərin olub-olmaması hələlik məlum deyil.

***

FHN-in mətbuat xidmətindən verilən məlumata görə, FHN-in “112” qaynar xəttinə gəzinti qayığının çevrilməsi və vətəndaşların köməksiz vəziyyətdə qalması barədə məlumat daxil olub. Məlumatla əlaqədar FHN-in dalğıc-xilasetmə qüvvələri dərhal əraziyə cəlb olunub, vətəndaşlar xilas edilib.

