"Son terrorçu məhv edilənə qədər terroru mənbəyində məhv etmək strategiyasını qətiyyətlə həyata keçirməyə davam edəcəyik".

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan X hesabında edib.

"Türkiyə nəyin bahasına olursa olsun, İraqın şimalında və Suriyada terror təşkilatının güclənməsinə imkan verməyəcək", - Ərdoğan vurğulayıb.

Qeyd edək ki, ötən gündən bəri Türkiyə ordusu terrorçularla qarşıdurmada 12 hərbçisini itirib.

