Ermənistan baş naziri Nikol Paşinyanla İran xarici işlər naziri Hüseyn Əmir Abdulahian Bakı ilə İrəvan arasında sülh sazişinin hazırlanması məsələsini müzakirə ediblər.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə “Aysor” məlumat yayıb.

Bildirilib ki, onlar həmçinin regional kommunikasiyaların açılması barədə danışıblar.

H.Ə.Abdullahian qeyd edib ki, İran regional kommunikasiyaların açılmasını dəstəkləyir.

