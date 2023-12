DSX rəisi, general-polkovnik Elçin Quliyevin gənclər və idman nazirinin müavini Mariana Toteva Vasileva ilə rəqsi gündəm olub.

Metbuat.az bakupost.az-a istinadən xəbər verir ki, bu barədə sosial şəbəkələrdə görüntülər yayılıb.

DSX rəisinin və nazir müavinin rəqsi maraqla qarşılanıb, minlərlə bəyənmə və şərh alıb.

Qeyd edək ki, videodakı şəxslərin Yeni illə bağlı restoranların birində şənlik etdiyi ehtimal olunur.

Bolqarıstan əsilli Mariana Toteva daha əvvəl də rəqsi ilə gündəmə gəlmişdi.

