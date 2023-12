Maaş və pensiyalarla bağlı xoş xəbər - Yanvarın 1-dən artım olacaq

2023-cü ilin bitməsinə az qalıb. Vətəndaşların bütün sahələrdə yeni ildən gözləntiləri çoxdur.

Bəs, görəsən növbəti il kimlərin maaş və pensiyaları artacaq?

Metbuat.az xəbər verir ki, Milli Məclisin Əmək və sosial siyasət komitəsinin sədr müavini Məlahət İbrahimqızı "Xəzər Xəbər"ə bildirib ki, cari ildə olduğu kimi, gələn ildə də bir sıra sahələr üzrə əməkhaqlarında artımlar nəzərdə tutulur.

Millət vəkili deyib ki, gələn il dövlət sektorundakı artımlara uyğun olaraq, özəl müəssisələrdə işləyənlərin də maaşlarında dəyişiklik gözlənilir.

Qeyd edək ki, yanvarın 1-dən etibarən ehtiyac meyarı 246 manatdan 270 manata qədər artırılır. Minimum əməkhaqqı isə 345 manat olacaq.

