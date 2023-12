Gələn il fəaliyyətə başlayacaq Azərbaycanın Əfqanıstandakı səfirliyinin binası Kabul şəhərində yerləşəcək.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətindən məlumat verilib.

Qeyd edək ki, Prezident İlham Əliyevin 2021-ci il iyulun 28-də imzaladığı Sərəncamla İlham Nəriman oğlu Məmmədov Azərbaycanın Əfqanıstandakı fövqəladə və səlahiyyətli səfiri təyin olunub.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.