Heydər Əliyev Sarayının direktor müavini Tairə Abdurzayeva işdən çıxıb.

Metbuat.az Apa-ya istinadən xəbər verir ki, o, 2010-cu ildən etibarən Heydər Əliyev Sarayının direktor müavini vəzifəsində çalışırdı.

Faktı sarayın mətbuat xidməti təsdiq edib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.